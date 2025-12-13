Популярни
  Спартак (Варна)
Гьоко за звездите: Има интерес към тях, нормално е да отидат в по-големи клубове - Левски, Лудогорец

  13 дек 2025 | 17:21
  • 2243
  • 2
Наставникът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски заяви след поражението с 0:2 от Ботев (Пловдив), че към звездите на "соколите" - Шанде и Коуто, има интерес и разговори за трансфер.

"Стандартът на Ботев се повдигна след идването на Херо. Виждате с какво можем да играем, много хора липсват, много защитници. Пробвахме да играем с това. Двата гола ще ги гледаме, но и юношите не допускат такива. Технически грешки. Дадохме шанс на всички. Не можем да издържим цял сезон.

Започнахме без отбор, без да е известно какво ще стане, но направихме колектив. Имаме 5 легионери, които нямат и три мача и 5 юноши. Остават 15. Без вратарите - 12. Не можеш да играеш в края на шампионата в събота с ЦСКА, после срещу Левски и днес с 12-13 футболисти.

Най-важоното е да направим селекция, да се подсилим с 5-6 футболисти. Но не такива с първи сезон в Първа лига, а някой, който да ни помогне.

Ако направим съпоставка с какво разполагат другите и какво - ние, трудно е. Дадохме, колкото можем.

За Шанде и Коуто има интерес и разговори. Всички го знаят. Изиграха много силен сезон и е нормално да отидат в по-големи клубове - Левски, Лудогорец.

Защитата ни не е както трябва, в халфовата линия се нуждаем от качество. Нямаме футболист като Недялков или Минков, които са класа.

Всички заплати са взети, бонусите са изплатени. Как се справя ръководството, не знам. Януари-февруари трябва да пристигнат пари от ТВ права и евентуално от продажбата на някой футболист. Ако дойдат, до юни ще се оправим", каза Хаджиевски.

