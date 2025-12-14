Популярни
  Черно море
  2. Черно море
  Черно море спечели коледния турнир за ветерани

Черно море спечели коледния турнир за ветерани

  • 14 дек 2025 | 14:14
  • 104
  • 0
Черно море спечели коледния турнир за ветерани

Пред погледа на клубните легенди на Спартак (Варна) и Черно море Стефан Богомилов, Пламен Михов, Божидар Ставрев и Пламен Казаков завърши поредното издание на турнира за ветерани в памет на легендарния футболист на "моряците" и националния отбор Георги Димитров – Червения. Срещите се проведоха в зала "Владислав" и поставиха край на календарната футболна година във Варна.

В надпреварата участие взеха отборите на Черно море (представени с два състава), Спартак (Варна) и Овеч (Провадия). В първия полуфинал първият отбор на Черно море се наложи над Спартак (Варна) с 3:1. В другия полуфинал вторият тим на "моряците", в чийто състав личаха имената на Георги Илиев, Румен Стоянов и Мартин Христов, победи Овеч Провадия с категоричното 4:0.

В двубоя за първото място вторият отбор на Черно море спечели срещу първия състав с 5:1 и заслужено триумфира в турнира. В срещата за третото място Спартак (Варна) надделя над Овеч Провадия с 4:2. Наградите на победителите бяха връчени от председателя на ОСК Черно море Петър Петров и клубната легенда на "моряците" Милен Бакърджиев.

Пламен Трендафилов

