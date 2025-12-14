Популярни
Алис Робинсън спечели Супер-Г в Санкт Мориц

  • 14 дек 2025 | 13:48
  • 349
  • 0
Алис Робинсън спечели супергигантския слалом за жени в Санкт Мориц (Швейцария) от Световната купа по ски алпийски дисциплини.

Германка спечели второто спускане в Санкт Мориц, Вон отново на подиума
Германка спечели второто спускане в Санкт Мориц, Вон отново на подиума

24-годишната новозеландка постигна третата си победа за сезона, първа в тази дисциплина и общо седма в кариерата за Световната купа.

Робинсън направи най-добро каране и финишира първа с време 1:14.84 минута в първия Супер-Г за сезона.

Призовата тройка допълниха французойката Роман Мирадоли с изоставане от осем стотни и италианката София Годжа на 0.19 секунди след победителката.

Линдзи Вон: Баща ми плачеше по телефона, чувствам се отново дете
Линдзи Вон: Баща ми плачеше по телефона, чувствам се отново дете

След двата подиума в спусканията в Санкт Мориц този уикенд, американската ски легенда Линдзи Вон остана в подножието на топ 3 в Супер-Г, финиширайки четвърта на 0.27 секунди след Робинсън.

Лидерката в генералното класиране Микаела Шифрин не успя да завърши състезанието. Американката, която стартира за първи път в тази скоростна дисциплина от две години след серия от контузии, се движеше добре по трасето, но пропусна последната врата и не успя да прибави точки към актива си.

Феноменална Вон с първа победа от над 7 години
Феноменална Вон с първа победа от над 7 години

В генералното класиране за Световната купа начело остава Микаела Шифрин с 458 точки, а втора излезе Алис Робинсън с 394 точки пред албанката Лара Колтури с 302 точки.

