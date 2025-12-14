Алберт Попов се класира за втория манш във Вал д'Изер

Алберт Попов се класира за втория манш на слалома от Световната купа по ски алпийски дисциплини във Вал д'Изер, Франция.

Алберт Попов: На Олимпиадата ще участвам и в гигантския слалом

Попов, който стартира с 8-и номер, не направи най-силното си каране и финишира 17-и в първия манш, като намери място сред първите 30, които ще стартират във втория манш.

Марк Жирардели пред Sportal.bg: Резултатите подсказват добър сезон за Алберт

Най-добрият български скиор-алпиец изостана на 1.83 секунди от лидера Лоик Меяр от Швейцария.

След швейцареца се наредиха трима норвежци - Тимон Хауган е втори на пет стотни след Меяр, а Атле Ли Макграт е трети с изоставане на 0.14 секунди след водача.

Четвърти е друг норвежец - Хенрик Кристоферсен, на 0.43 секунди след Меяр.

Общо 69 състезатели застанаха на старт в първия манш, от които 22-ама не завършиха.

Вторият манш започва в 14 часа българско време.