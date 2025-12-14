Популярни
Алберт Попов се класира за втория манш във Вал д'Изер

  • 14 дек 2025 | 12:45
  • 132
  • 0

Алберт Попов се класира за втория манш на слалома от Световната купа по ски алпийски дисциплини във Вал д'Изер, Франция.

Попов, който стартира с 8-и номер, не направи най-силното си каране и финишира 17-и в първия манш, като намери място сред първите 30, които ще стартират във втория манш.

Най-добрият български скиор-алпиец изостана на 1.83 секунди от лидера Лоик Меяр от Швейцария.

След швейцареца се наредиха трима норвежци - Тимон Хауган е втори на пет стотни след Меяр, а Атле Ли Макграт е трети с изоставане на 0.14 секунди след водача.

Четвърти е друг норвежец - Хенрик Кристоферсен, на 0.43 секунди след Меяр.

Общо 69 състезатели застанаха на старт в първия манш, от които 22-ама не завършиха.

Вторият манш започва в 14 часа българско време.

