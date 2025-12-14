Владимир Зографски преодоля с 10-и резултат квалификацията за второто състезание в Клингентал

Българската звезда в ски скока Владимир Зографски преодоля квалификацията и за второто състезание при мъжете от Световната купа на голямата шанца в Клингентал (Германия).

Зографски се класира десети след скок от 129.0 метра, за който получи 118.9 точки.

С този резултат българинът нямаше проблеми да влезе сред 50-те състезатели, които по-късно днес ще участват в същинското състезание.

Най-добър в пресявките беше Маруис Линдвик (Норвегия) със скок от 142.5 метра и получените 137.7 точки, а лидерът в генералното класиране Домен Превц от Словения остана втори.

Владимир Зографски завърши на 15-о място в първото състезание в Клингентал в събота.