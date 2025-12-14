Популярни
Мъжката щафета на Норвегия спечели състезанието в Хохфилцен за Световната купа

  • 14 дек 2025 | 14:53
  • 425
  • 0
Щафета на България в състав Антон Синапов, Благой Тодев, Владимир Илиев, Васил Зашев се класира на 21-о място в старта на 4 по 7.5 км за мъже от Световната купа по биатлон в Хохфилцен, Австрия.

Българските национали завъртяха шест наказателни обиколки и използваха 14 допълнителни патрона, като бяха затворени с обиколка и приключиха участието си на предпоследната 21-а позиция.

Победител в състезанието е щафетата на Норвегия в състав Йоханес Дале-Шевдал, Йохан Олаф Ботн, Стурла Лагрейд и Ветле Шастад Кристиансен, която завърши за 1:11:54.8 часа, без наказателна обиколка и с шест допълнителни патрона. Това е втора победа за норвежката щафета след успеха им в първия старт за сезона в Йостерзунд.

Второто място е за квартетът на Франция - Фабиен Клод, Кентен Фийон Майе, Емилиен Жаклен и Ерик Перо. Французите завършиха на 43.1 секунди без наказателна обилолка с 16 допълнителни патрона.

Трети са шведите в състав Йеспер Нелин, Малте Стефансон, Мартин Понсилуома и Себастиан Самуелсон. Шведите преминаха без наказателна обиколка и ползваха 18 допълнителни патрона и завършиха на 1:05.7 минута от победителите от Норвегия.

