Германка спечели второто спускане в Санкт Мориц, Вон отново на подиума

Германката Ема Айхер изненадващо спечели спускането за жени от Световната купа по ски-алпийски дисциплини в швейцарския курорт Санкт Мориц.

Айхер изпревари фаворитките Линдзи Вон и София Годжа, които допълниха призовата тройка във второто спускане на пистата Корвилия този уикенд.

Линдзи Вон написа история вчера в първото спускане за сезона, като спечели 83-ата си победа за Световната купа и стана най-възрастната състезателка с победа в алпийските ски.

Във втория старт в Санкт Мориц Линдзи Вон отново кара на ниво и записа подиум, като изостана на 0.24 секунди след победителката Ема Айхер.

Другата фаворитка - София Годжа от Италия, която завърши на четвърта позиция във вчерашното състезание, днес успя да се качи на подиума с трето място на 0.29 секунди след победителката.

22-годишната Ема Айхер се спусна с 12-и стартов номер, непосредствено след Линдзи Вон и с отлично каране успя да завоюва победата, нейна трета в кариерата й за Световната купа.

Линдзи Вон води в класирането за малкия кристален глобус в спускането със 180 точки пред Ема Айхер със 145.

В генералното класиране за Световната купа начело е Микаела Шифрин (САЩ) с 458 точки пред албанката Лара Колтури с 302 точки и Алис Робинсън от Нова Зеландия с 294.