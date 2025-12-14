Популярни
Лиза Витоци спечели преследването в Хохфилцен, от българките Милена Тодорова с най-високо класиране

  • 14 дек 2025 | 17:33
Италианката Лиза Витоци направи зашеметяваща атака към върха на подиума в дисциплината 10 км преследване от Световната купа по биатлон при жените, което се проведе в Хохфилцен. Витоци след като стартира от 14-та позиция, напълно избегна наказателния кръг и в последния етап от стрелбата успя да надвие последните си преки съпернички - Анна Магнусон и Лу Жанмоно. Французойката Жанмоно пропусна два пъти и напълно отпадна от борбата за медал, завършвайки на 7-о място. Докато шведката Магнусон даде всичко от себе си, но просто беше малко по-бавна на пистата и трябваше да се задоволи с 2-ото място.

Витоци триумфира с време от 28:31.5 минути и нито един пропуск при стрелбите, докато Магнусон остана на 11.4 секунди от върха с една сбъркана стрелба. Марен Киркеайде от Норвегия се нареди на 3-ото място с изоставане от 39.5 секунди.

Третото място за кратко изглеждаше гарантирано за Камий Бенед (Франция), която се качи на подиума в последната обиколка. Но ситуацията далеч не беше решена: само десет секунди зад нея бяха Елвира Йоберг, Жюстин Бреза, Доротея Вирер и дори Марен Киркеайде — въпреки че норвежката имаше три пропуска при стрелбите. Съвсем накрая атаката на Бреза и Киркеайде не беше по силите на Бенед, която се предаде и завърши на 5-ото място.

От българките Милена Тодорова се нареди най-високо, завършвайки на 2:05.8 минути от победителката и шест пропуска при стрелбите, демонстрирайки слизане с 16 места от старта си.

Лора Христова остана на 53-о място с време 32:32.2 минути или пасив от 4:00.7 минути, както и с три три сгрешени изстрела. Мария Здравкова е 59-а или последна от завършилите днес състезанието с време 33:50.0 и изоставане от 5:18.5, както и седем неточности при стрелбата.

Начело в генералното класиране за Световната купа остава Ана Магнусон (Швеция) с 314 точки, пред Марен Киркеайде (Норвегия) с 260 и Лу Жанмоно (Франция) с 241. Милена Тодорова е 33-а с 52 точки, Лора Христова и Валентина Димитрова са с по 27 и поделят 48-ото място.

