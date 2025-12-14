Владимир Зографски зае 14-о място във второто състезание в Клингентал

Владимир Зографски се класира на 14-а позиция във второто състезание при мъжете от Световната купа по ски скок на голямата шанца в Клингентал (Германия). Българинът завърши на 15-о място в първия старт в събота.

Зографски преодоля квалификацията по-рано днес с десети резултат, а в същинското състезание събра 230.9 точки след скок от 131.0 метра в първия кръг и 130.0 метра (116.5 и 114.4 точки) при втория си скок във финалния етап.

Победител и в днешното състезание в Клингентал стана Домен Превц, подобно на съботната надпревара. Словенецът изпревари конкуренцията с общо 275.1 точки след скокове с дължина 141.0 и 140.5 метра (141.1 и 134.0 точки). Превц затвърди доминацията си в последните стартове, записвайки четвърти пореден успех в Световната купа.

Топ 3 оформиха двама японци. Рен Никайдо зае втора позиция с 262.1 точки (141.1 и 135.0 метра), пред златният медалист на малка шанца и сребърен на голяма от Зимните олимпийски игри в Пекин през 2022 година Рьою Кобаяши, който получи общо 261.0 точки (142.0 и 133.5 метра).

Актуалният носител на Световната купа и шампион от веригата „Четирите шанци“ Даниел Чофених от Австрия завърши на 18-о място.

Домен Превц увеличи преднината си в генералното класиране, като вече има 670 точки, следван от излезлия на втора позиция Кобаяши с 511 и друг словенец Анже Ланишек с 459 точки.

Владимир Зографски, който още вчера записа рекордно класиране за Световната купа, надминавайки доскорошното си върхово постижение от 183 точки, натрупа 213 точки на 11-о място.