Отбор от Италия покани на проби талант на Черноморец (Бургас)

Черноморец съобщи, че италианският Емполи е поканил на проби 16-годишния талант на "акулите" Ростислав Костенски. За 11 мача с екипа на втория отбор на бургазлии той е отбелязал 23 гола.

Ето какво написаха от клуба:

"Акули,

В дните преди Коледа италианският отбор Емполи покани на проби таланта от школата на „Черноморец“ Ростислав Костенски.

Приемаме това като признание не само за безспорните качества на нашето момче, но и като оценка за добрата и всеотдайна работа на треньорите ни от школата.

Независимо от това дали ще бъде одобрен сега или по-късно, за нас важното е, че специалистите от утвърден клуб с история и традиции в едно от ТОП 5 първенствата на Европа, са оценили потенциала на наш играч.

Ростислав е едва на 16 години, но за 11 мача с екипа на втория ни отбор е вкарал 23 гола срещу по-опитни и възрастни съперници.

Пожелаваме успех от сърце на младия ни голмайстор".