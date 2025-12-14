Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черноморец (Бургас)
  3. Отбор от Италия покани на проби талант на Черноморец (Бургас)

Отбор от Италия покани на проби талант на Черноморец (Бургас)

  • 14 дек 2025 | 13:35
  • 325
  • 0
Отбор от Италия покани на проби талант на Черноморец (Бургас)

Черноморец съобщи, че италианският Емполи е поканил на проби 16-годишния талант на "акулите" Ростислав Костенски. За 11 мача с екипа на втория отбор на бургазлии той е отбелязал 23 гола.

"Акулите" с последна тренировка за годината
"Акулите" с последна тренировка за годината

Ето какво написаха от клуба:

"Акули,

В дните преди Коледа италианският отбор Емполи покани на проби таланта от школата на „Черноморец“ Ростислав Костенски.

Приемаме това като признание не само за безспорните качества на нашето момче, но и като оценка за добрата и всеотдайна работа на треньорите ни от школата.

Независимо от това дали ще бъде одобрен сега или по-късно, за нас важното е, че специалистите от утвърден клуб с история и традиции в едно от ТОП 5 първенствата на Европа, са оценили потенциала на наш играч.

Ростислав е едва на 16 години, но за 11 мача с екипа на втория ни отбор е вкарал 23 гола срещу по-опитни и възрастни съперници.

Пожелаваме успех от сърце на младия ни голмайстор".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Новият в ЦСКА с първи думи като играч на "армейците"

Новият в ЦСКА с първи думи като играч на "армейците"

  • 14 дек 2025 | 13:45
  • 857
  • 3
Добруджа 0:0 Ботев (Враца), червен картон за Георги Аргилашки

Добруджа 0:0 Ботев (Враца), червен картон за Георги Аргилашки

  • 14 дек 2025 | 13:40
  • 6935
  • 16
Първоначалната информация може да се окаже невярна, ето колко е платил ЦСКА за първото си ново попълнение

Първоначалната информация може да се окаже невярна, ето колко е платил ЦСКА за първото си ново попълнение

  • 14 дек 2025 | 13:25
  • 5704
  • 4
Фратрия обяви още една раздяла

Фратрия обяви още една раздяла

  • 14 дек 2025 | 13:19
  • 541
  • 0
Три от зимните контроли на Марек ще бъдат срещу отбори от efbet Лига

Три от зимните контроли на Марек ще бъдат срещу отбори от efbet Лига

  • 14 дек 2025 | 13:15
  • 596
  • 0
ЦСКА спестил 700 хил. евро от първия си трансфер

ЦСКА спестил 700 хил. евро от първия си трансфер

  • 14 дек 2025 | 11:33
  • 11630
  • 16
Виж всички

Водещи Новини

Добруджа 0:0 Ботев (Враца), червен картон за Георги Аргилашки

Добруджа 0:0 Ботев (Враца), червен картон за Георги Аргилашки

  • 14 дек 2025 | 13:40
  • 6935
  • 16
Първоначалната информация може да се окаже невярна, ето колко е платил ЦСКА за първото си ново попълнение

Първоначалната информация може да се окаже невярна, ето колко е платил ЦСКА за първото си ново попълнение

  • 14 дек 2025 | 13:25
  • 5704
  • 4
Милан 1:1 Сасуоло, домакините изравниха с дебютен гол

Милан 1:1 Сасуоло, домакините изравниха с дебютен гол

  • 14 дек 2025 | 13:30
  • 2318
  • 2
Ясен е основният приоритет в селекцията на Левски

Ясен е основният приоритет в селекцията на Левски

  • 14 дек 2025 | 09:44
  • 15305
  • 29
Следете със Sportal.bg две дербита от Sesame НБЛ, Андрей Иванов се завърна в състава на Балкан

Следете със Sportal.bg две дербита от Sesame НБЛ, Андрей Иванов се завърна в състава на Балкан

  • 14 дек 2025 | 14:13
  • 3658
  • 0
Историческо постижение за Салах

Историческо постижение за Салах

  • 14 дек 2025 | 08:15
  • 16549
  • 3