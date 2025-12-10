"Акулите" с последна тренировка за годината

Отборът на Черноморец (Бургас) проведе последна тренировка за есента. Футболистите ще са в пауза до 5 януари, когато се събират на първо зимно занятие. През този период всеки от тях ще тренира по индивидуална програма.

Днес на базата на стадион "Иван Притъргов" към мъжкия тим се присъединиха пет момчета от дублиращия тим и техният треньор Станислав Жеков. След силното представяне на формацията през есенния полусезон, част от играчите влязоха в полезрението на спортно-техническия щаб от мъжкия отбор.

Това е доказателство за качествената работа и на Жеков. Днес треньорите на представителния тим останаха доволни от показаното от младите "акули" в тренировката. Черноморец финишира на осмо място във Втора лига.