  1. Sportal.bg
  2. Черноморец (Бургас)
  Черноморец (Бургас) намери съперник и за последната свободна дата през зимата

  • 10 дек 2025 | 13:18
  • 220
  • 0
Черноморец (Бургас) намери съперник и за последната свободна дата през зимната пауза. "Акулите" ще срещнат третия отбор на Лудогорец на 31 януари. Условието на клуба беше да се играе с отбор от Трета лига и то бе изпълнено.

На 14 януари Черноморец ще играе със Созопол, на 17.01 е планирана проверка с Етър, на 24.01 с Фратрия, а на 28.01 с Черно море. Последната контрола е на 7 февруари с тима на Севлиево.

Първата тренировка през зимата ще е на 5 януари. В клуба обмислят и провеждането на подготвителен лагер в този период. Все още не е уточнено къде ще се проведе той.

