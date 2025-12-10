Черноморец (Бургас) намери съперник и за последната свободна дата през зимата

Черноморец (Бургас) намери съперник и за последната свободна дата през зимната пауза. "Акулите" ще срещнат третия отбор на Лудогорец на 31 януари. Условието на клуба беше да се играе с отбор от Трета лига и то бе изпълнено.

На 14 януари Черноморец ще играе със Созопол, на 17.01 е планирана проверка с Етър, на 24.01 с Фратрия, а на 28.01 с Черно море. Последната контрола е на 7 февруари с тима на Севлиево.

Черноморец търси съперник за контрола

Първата тренировка през зимата ще е на 5 януари. В клуба обмислят и провеждането на подготвителен лагер в този период. Все още не е уточнено къде ще се проведе той.