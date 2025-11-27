Алберт Попов говори за олимпийския сезон в "Гостът на Sportal.bg"

Най-добрият ни скиор в алпийските дисциплини Алберт Попов ще говори за олимпийския сезон и очакванията преди Игрите в Милано-Кортина през февруари.

Аби вече направи два старта за Световната купа, като в Леви се класира на 23-то място, но в Гургъл десетина дни по-късно с изключителен втори манш стана девети.

През януари пък Попов спечели старта в Мадона ди Кампильо и по този начин стана втория българин с победа в слалом за Световната купа. За Алберт Олимпиадата в Италия ще бъде трета поредна след тези в Пьончан 2018 и Пекин 2022.

Началото на студиото днес е в 14:00 часа.