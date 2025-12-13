Марк Жирардели пред Sportal.bg: Резултатите подсказват добър сезон за Алберт

Носителят на пет титли за Световната купа в алпийските ски Марк Жирардели говори специално за Sportal.bg по време на откриването на сезона в Банско.



Жирардели похвали условията в пиринския курорт, който в момента единствен разполага с няколко работещи писти за ски и сноуборд. Легендата прогнозира добър сезон и за Алберт Попов в олимпийската година, като аргументира с добрите класирания на нашето момче в първите два старта за Големия кристален Глобус.



Жирардели не скри възхищението си от невероятното завръщате в кервана на Линдзи Вон.