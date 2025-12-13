Популярни
ЦСКА 1948 измъкна победата срещу Славия след продължения и се класира напред за Купата - на живо с отзивите след 2:3
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Марк Жирардели пред Sportal.bg: Резултатите подсказват добър сезон за Алберт

Марк Жирардели пред Sportal.bg: Резултатите подсказват добър сезон за Алберт

  • 13 дек 2025 | 14:40
  • 193
  • 0

Носителят на пет титли за Световната купа в алпийските ски Марк Жирардели говори специално за Sportal.bg по време на откриването на сезона в Банско.

Жирардели похвали условията в пиринския курорт, който в момента единствен разполага с няколко работещи писти за ски и сноуборд. Легендата прогнозира добър сезон и за Алберт Попов в олимпийската година, като аргументира с добрите класирания на нашето момче в първите два старта за Големия кристален Глобус.

Жирардели не скри възхищението си от невероятното завръщате в кервана на Линдзи Вон.

