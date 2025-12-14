Светкавичен нокаут и заявка за титлата на последната гала на UFC за 2025-а

Последният двубой на UFC за 2025 година се оказа кратък. В сблъсък между претенденти в категория муха Манел Капе се справи светкавично с Брандън Ройвал, нокаутирайки го в първия рунд в събота на UFC Vegas 112. Така той записа осмата си победа в последните девет срещи.

С толкова едностранен успех срещу бивш претендент за титлата Капе отправи сериозна заявка за шанс за пояса срещу новия шампион на UFC в категорията Джошуа Ван, макар че вероятно ще трябва да изчака реда си.

Двубоят беше сравнително равностоен през първите няколко минути, но приключи почти мигновено, след като Капе пласира дясно кроше, което повали Ройвал на пода. Последваха още няколко удара и реферът Хърб Дийн прекрати срещата при 3:18 минута от първия рунд, въпреки че Ройвал не беше доволен от решението.

Капе имаше неприятно посрещане в UFC през 2021 г., когато допусна две поредни загуби от Алешандре Пантожа (впоследствие оказал се изключително труден първи съперник) и Матеус Николау. Оттогава насам той е в страхотна серия, като е спечелил три поредни срещи с приключване след последната си загуба от Мохамед Мокаев. Той трябваше да се изправи срещу Ройвал още през юни, но се оттегли заради счупен крак.

Тогава Ван зае неговото място и използва възможността като трамплин към успешната си битка за титлата срещу Пантожа, която спечели заради нелепа контузия на съперника на UFC 323.

Кейп се възползва от момента, за да предизвика шампиона, базиран в Хюстън, с едно от най-колоритните изказвания, които могат да се чуят:

„Джошуа Ван, ти имаш моя пояс. Ако не си бях счупил крака през юли, сега аз щях да съм шампионът. Сега, бейби, слушай внимателно. Аз съм тук – твоят татко. Твоят татко ще ти свали памперсите на живо. Ще ти сваля памперсите, на живо. Бъди готов, защото ти си в Хюстън, нали? Да се бием в Хюстън през февруари или когато пожелаеш. Просто подпиши договора. Хюстън е моят град.“

Победата на Кейп не прави бъдещето на категория муха в UFC по-просто. Тацуро Тайра бързо беше посочен като логичен следващ съперник за Ван след собствената си победа над Брандън Морено на UFC 323, а Пантожа имаше толкова впечатляващо господство на върха на дивизията, че заслужава незабавен реванш веднага щом се възстанови. Но Капе със сигурност изглежда като боец, който скоро може да се бори за титлата.

Ето как завършиха останалите основни битки на последната гала на UFC за годината:

Кевин Валехос победи Гига Чикадзе с КО, Рунд 2

Цезари Олексейчук победи Цезар Алмейда с единодушно съдийско решение

Мелкиазел Коста победи Моган Чарие с КО, Рунд 1

Коста нокаутира Шарие с брутален ритник в главата

Кенеди Нзечукву срещу Маркус Бучеча - равенство

Кинг Грий победи Ланс Гибсън с неединодушно съдийско решение

Ярослав Амосов победи Нийл Магни със събмишън, Рунд 1

Украински шампион дебютира по впечатляващ начин в UFC