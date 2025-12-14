Популярни
  Бойни спортове
  2. Бойни спортове
  Коста нокаутира Шарие с брутален ритник в главата

Коста нокаутира Шарие с брутален ритник в главата

  14 дек 2025 | 10:01
  • 557
  • 0
Коста нокаутира Шарие с брутален ритник в главата

Мелкизаел Коста завърши една изключителна 2025 г. със своята четвърта победа за годината, като никоя от тях не бе по-впечатляваща от жестокия нокаут с ритник в главата, който той записа на UFC Vegas 112. Бразилецът вече е в серия от пет поредни победи в UFC.

На Коста не му отне много време да подготви Морган Шарие за завършващия удар. Още в началото на мача бразилецът принуди опонента си да отстъпва към клетката по време на една от първите размени. Миг по-късно Коста нанесе страховит ритник в главата на французина и го свали на пода.

Реферът се намеси незабавно, за да прекрати двубоя, като краят дойде само след 1:14 минути игра в първия рунд. Тази победа е пета поред за Коста в организацията, но и четвърта за 2025 г., с което той приключва годината с перфектен актив от 4-0.

„Всички в родния ми град ме гледат. Успях“, заяви Коста след последната си победа. „Тази година работя много. Може би три мача догодина ще са добре за мен.“

Повторенията показаха, че Шарие всъщност се е опитал да се защити от ритника в главата, вдигайки ръка, за да блокира удара. Въпреки това, силата на Коста бе толкова голяма, че проби защитата и все пак попадна чисто, за да доведе до нокаута.

През 2025 г. Коста записа победи над Шарие, Андре Фили, Кристиан Родригес и Хулио Ероса, продължавайки изкачването си в ранглистата на категория перо. Последната му загуба датира от 2023 г., когато отстъпи на Стив Гарсия, който също се представя впечатляващо в дивизията до 66 килограма със седем поредни победи.

