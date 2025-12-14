Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Украински шампион дебютира по впечатляващ начин в UFC

Украински шампион дебютира по впечатляващ начин в UFC

  • 14 дек 2025 | 10:07
  • 338
  • 0
Украински шампион дебютира по впечатляващ начин в UFC

Ярослав Амосов направи впечатляващо представяне в своя дебют в UFC. Бившият шампион на Bellator в полусредна категория се изправи срещу Нийл Магни в подгряващ двубой от събитието UFC Vegas 112 в събота и остави силно впечатление, след като принуди съперника си да се предаде още в първия рунд със задушаващата хватка „анаконда“.

Амосов влезе в мача като сериозен фаворит според букмейкърите, но му бяха нужни няколко минути, за да намери своя ритъм, докато Магни правеше всичко възможно да остане на крака. В крайна сметка Амосов успя да осъществи събаряне от клинч и веднъж озовал се на земята, пое пълен контрол над боя, преминавайки в позиция „халф гард“.

Оттам Магни опита да се претърколи, но „Динамо“ използва тази възможност, за да заключи техниката „анаконда“. Магни се бори колкото можа, но в крайна сметка беше принуден да се предаде, с което Амосов записа първата си победа в UFC.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Второ място за Теодор Христов в елитния Гран при турнир на GLORY

Второ място за Теодор Христов в елитния Гран при турнир на GLORY

  • 13 дек 2025 | 22:44
  • 4197
  • 1
Христов взе реванша с Кваси и е на финал в GLORY

Христов взе реванша с Кваси и е на финал в GLORY

  • 13 дек 2025 | 21:40
  • 3069
  • 3
Турнирът за Купата на корейския посланик събра спортния, обществен и бизнес елит в Самоков

Турнирът за Купата на корейския посланик събра спортния, обществен и бизнес елит в Самоков

  • 13 дек 2025 | 17:28
  • 1432
  • 0
Уайлдър: Пулев печелеше всички рундове и дойде този удар

Уайлдър: Пулев печелеше всички рундове и дойде този удар

  • 13 дек 2025 | 16:03
  • 4186
  • 0
Чисора за нокаута на Кобрата: Ужасно беше

Чисора за нокаута на Кобрата: Ужасно беше

  • 13 дек 2025 | 15:52
  • 23872
  • 23
Ули Вегнер: Много съм разстроен, какво да кажа

Ули Вегнер: Много съм разстроен, какво да кажа

  • 13 дек 2025 | 14:32
  • 19341
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Ясен е основният приоритет в селекцията на Левски

Ясен е основният приоритет в селекцията на Левски

  • 14 дек 2025 | 09:44
  • 6303
  • 4
Локомотив (Пловдив) с коварно препятствие за Купата

Локомотив (Пловдив) с коварно препятствие за Купата

  • 14 дек 2025 | 07:46
  • 4488
  • 1
Найденов се похвали с 8 постижения на ЦСКА 1948, накарал “футболните хора” да стават в 6 ч. сутринта

Найденов се похвали с 8 постижения на ЦСКА 1948, накарал “футболните хора” да стават в 6 ч. сутринта

  • 14 дек 2025 | 10:52
  • 758
  • 1
Следете със Sportal.bg две дербита от Sesame НБЛ

Следете със Sportal.bg две дербита от Sesame НБЛ

  • 14 дек 2025 | 10:34
  • 781
  • 0
Историческо постижение за Салах

Историческо постижение за Салах

  • 14 дек 2025 | 08:15
  • 10476
  • 2
Готвят ли най-сензационната размяна на халфове Интер и Ювентус

Готвят ли най-сензационната размяна на халфове Интер и Ювентус

  • 14 дек 2025 | 10:24
  • 3511
  • 0