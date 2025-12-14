Украински шампион дебютира по впечатляващ начин в UFC

Ярослав Амосов направи впечатляващо представяне в своя дебют в UFC. Бившият шампион на Bellator в полусредна категория се изправи срещу Нийл Магни в подгряващ двубой от събитието UFC Vegas 112 в събота и остави силно впечатление, след като принуди съперника си да се предаде още в първия рунд със задушаващата хватка „анаконда“.

Амосов влезе в мача като сериозен фаворит според букмейкърите, но му бяха нужни няколко минути, за да намери своя ритъм, докато Магни правеше всичко възможно да остане на крака. В крайна сметка Амосов успя да осъществи събаряне от клинч и веднъж озовал се на земята, пое пълен контрол над боя, преминавайки в позиция „халф гард“.

Оттам Магни опита да се претърколи, но „Динамо“ използва тази възможност, за да заключи техниката „анаконда“. Магни се бори колкото можа, но в крайна сметка беше принуден да се предаде, с което Амосов записа първата си победа в UFC.