Националите по хандбал се събират на лагер в Шумен за предстоящите два мача срещу Турция

Мъжкият национален отбор по хандбал на България се събира днес на лагер в Шумен за предстоящите два мача срещу Турция от предквалификациите (т. нар. Promotion Round) за Европейското първенство през 2028 година. Първата тренировка е днес от 17:00 часа. Предвижда се да има едноразови тренировки, съобщи за БТА Десимира Тончева от Пресслужбата на Хандбален клуб Шумен 61.

Първата среща между България и Турция е на 7 януари 2026 г. от 18:30 ч. в „Арена Шумен”, входът е свободен. Трикольорите достигнаха до фазата на т.нар. Promotion Round, след като заеха второ място в IHF Men's Emerging Nations Championship 2025, който се проведе през пролетта във Варна. Реваншът срещу Турция е насрочен на 11 януари, добави Тончева.

Националният селекционер на България Илиян Василев събира на лагера в Шумен шестима хандбалисти, състезаващи се в чужбина, начело с играещия помощник-треньор Светлин Димитров от френския елитен Шартр. В състава са още играчите на ТУС Винхорст (Германия) Николай Петров и Иво Петков, Иван Петков от друг немски тим Валендар, Кристиан Василев от френския Кавигал (Ница) и състезаващият се за люксембургския Берхем Валентин Митев. По четирима хандбалисти са повикани от Локомотив (Горна Ораховица) и Шумен 61, а по един представител в националния отбор имат Спартак (Варна) и носителят на Купата на България Фрегата (Бургас), посочи още Десимира Тончева.

Както БТА съобщи, победителят от двата мача с Турция ще се класира за същинската фаза на квалификациите за Европейското първенство по хандбал през 2028 г. Пълният състав, на който ще разчита старши треньорът Илиян Василев, включва: Николай Петров, Стефан Димитров, Владислав Йоргов, Иван Петков, Андрей Жечев, Иво Петков, Енгинджан Хюсеин, Валентин Митев, Николай Генов, Росен Колев, Светлин Димитров, Димитър Грозев, Кирил Славов, Тодор Калчев, Божидар Симеонов и Кристиан Василев.