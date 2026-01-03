Данаил Полишев в Топ 30 на рапира на Световната купа по фехтовка за младежи във Фуджейра

Данаил Полишев се класира на 29-о място на рапира на Световната купа по фехтовка за младежи във Фуджейра, Обединени арабски емирства.

Той представи България с отличен резултат и остана на крачка от най-добрите 16 в надпреварата, информираха от Българската федерация по фехтовка.

Турнирът във Фуджейра събра 83 фехтовачи от 23 държави. Националът показа стабилност и характер срещу едни от най-силните рапиристи в света.

В груповата фаза Полишев записа три победи и две загуби, а успехът в елиминациите над Даниел Джи Ий Тай от Сингапур с 15:8 му осигури място в топ 32.

В срещата за влизане сред 16-те най-добри българинът отстъпи пред Юлон Ин от Китай със 7:15 и зае 29-а позиция в крайното класиране. Съперникът му излезе от груповата фаза под номер 2 и беше сред фаворитите за челните места в турнира.

„Двубоят показа, че българският състезател може да бъде конкурентен срещу по-високо ранкирани опоненти. Поздравления за представянето и успех в следващите стартове“, написаха още от централата на официалния си профил в социалната платформа Фейсбук.

Снимка: Българска федерация по фехтовка / Фейсбук