Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Данаил Полишев в Топ 30 на рапира на Световната купа по фехтовка за младежи във Фуджейра

Данаил Полишев в Топ 30 на рапира на Световната купа по фехтовка за младежи във Фуджейра

  • 3 яну 2026 | 20:52
  • 350
  • 0
Данаил Полишев в Топ 30 на рапира на Световната купа по фехтовка за младежи във Фуджейра

Данаил Полишев се класира на 29-о място на рапира на Световната купа по фехтовка за младежи във Фуджейра, Обединени арабски емирства.

Той представи България с отличен резултат и остана на крачка от най-добрите 16 в надпреварата, информираха от Българската федерация по фехтовка.

Турнирът във Фуджейра събра 83 фехтовачи от 23 държави. Националът показа стабилност и характер срещу едни от най-силните рапиристи в света.

В груповата фаза Полишев записа три победи и две загуби, а успехът в елиминациите над Даниел Джи Ий Тай от Сингапур с 15:8 му осигури място в топ 32.

В срещата за влизане сред 16-те най-добри българинът отстъпи пред Юлон Ин от Китай със 7:15 и зае 29-а позиция в крайното класиране. Съперникът му излезе от груповата фаза под номер 2 и беше сред фаворитите за челните места в турнира.

„Двубоят показа, че българският състезател може да бъде конкурентен срещу по-високо ранкирани опоненти. Поздравления за представянето и успех в следващите стартове“, написаха още от централата на официалния си профил в социалната платформа Фейсбук.

Снимка: Българска федерация по фехтовка / Фейсбук

Следвай ни:

Още от Други спортове

Националите по хандбал се събират на лагер в Шумен за предстоящите два мача срещу Турция

Националите по хандбал се събират на лагер в Шумен за предстоящите два мача срещу Турция

  • 3 яну 2026 | 15:48
  • 1085
  • 0
Пловдив посреща елита на европейската стрелба с лък

Пловдив посреща елита на европейската стрелба с лък

  • 3 яну 2026 | 14:10
  • 812
  • 0
Двама българи ще участват на турнир по бадминтон в Талин

Двама българи ще участват на турнир по бадминтон в Талин

  • 2 яну 2026 | 20:30
  • 819
  • 0
МОК потъна в траур след трагедията в Кран Монтана

МОК потъна в траур след трагедията в Кран Монтана

  • 2 яну 2026 | 14:03
  • 1740
  • 0
Алейш Еспаргаро прекрати колоездачната си кариера заради Хонда

Алейш Еспаргаро прекрати колоездачната си кариера заради Хонда

  • 2 яну 2026 | 13:49
  • 887
  • 0
Джан ван Веен спря Люк Хъмфрис на 1/4-финалите на Световното по дартс, оформиха се любопитни 1/2-финали

Джан ван Веен спря Люк Хъмфрис на 1/4-финалите на Световното по дартс, оформиха се любопитни 1/2-финали

  • 2 яну 2026 | 00:36
  • 6359
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

  • 3 яну 2026 | 12:50
  • 90038
  • 293
Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев

Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев

  • 3 яну 2026 | 13:14
  • 49045
  • 25
Любо Пенев: Чичо, ти беше моята опора, пример и сила през целия ми път

Любо Пенев: Чичо, ти беше моята опора, пример и сила през целия ми път

  • 3 яну 2026 | 16:12
  • 35817
  • 11
Арсенал увеличи аванса си на върха

Арсенал увеличи аванса си на върха

  • 3 яну 2026 | 21:26
  • 5530
  • 22
Еспаньол - Барселона (съставите)

Еспаньол - Барселона (съставите)

  • 3 яну 2026 | 21:00
  • 1068
  • 1
Академик със страхотен обрат срещу Черно море Тича в Пловдив

Академик със страхотен обрат срещу Черно море Тича в Пловдив

  • 3 яну 2026 | 19:46
  • 5067
  • 5