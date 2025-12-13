Чисора за нокаута на Кобрата: Ужасно беше

Дерик Чисора изрази разочарованието си от нокаута на Кубрат Пулев срещу Мурат Гасиев снощи в Дубай. Британецът даде своите предпочитания за Кобрата преди срещата, а след това личеше, че съжалява от крайния резултат.

Чисора уверен, че Кобрата ще победи Гасиев

"Пулев печелеше мача и изведнъж се надъха страшно и онзи просто го удари - бам-бам. Бързо контриращо ляво кроше. Ужасно беше. Това беше лош нокаут, нямаше никакъв шанс да се изправи. Опита се да стане, но краката му като че ли му казваха: „Няма да станеш“. Реферът му даде достатъчно време при отброяването. Дали това е краят?

Кобрата загуби световната си титла

Ще видим ли Пулев отново на ринга? Никога не се знае. Той е на 44 години, но беше във форма. В най-добрата форма, в която съм го виждал от много време насам. Така че това е положението. Може би първо ще направят реванш", каза Чисора пред Boxing Social.

Личеше си, че британецът е натъжен от загубата на Кобрата, за когото прогнозира, че ще излезе победител в битката с Гасиев. За съжаление, неговото предположение не се материализира на ринга в Дубай.

Снимки: Imago