Пади Пимблет постави под въпрос спаринг партньорите на Джъстин Гейджи

Пади Пимблет смята, че неговите спаринги му дават по-добра подготовка за UFC 324, отколкото тези на Джъстин Гейджи.

Пимблет (23-3 MMA, 7-0 UFC) ще се изправи срещу Гейджи (26-5 MMA, 9-5 UFC) за временната титла в лека категория на 24-и януари в T-Mobile Arena в Лас Вегас. Очаква се победителят да се бие за обединяване на поясите с шампиона Илия Топурия.

За подготовката си преди UFC 324 Гейджи тренира с бившия шампион на UFC в полусредна категория Камару Усман и с Фарес Зиам, който е в топ 15 на лека категория. Въпреки че Пимблет цени високо и двамата бойци, той не вярва, че те могат да подготвят Гейджи за неговия специфичен стил.

„Това ме разсмива, защото вече за втори път някой привлича Камару Усман за спаринг партньор срещу мен, а Камару Усман няма нищо общо с мен“, заяви Пимблет пред MMA Guru. „Не ме разбирайте погрешно, той е един от най-великите бойци в полусредна категория за всички времена, но стилът му е напълно различен от моя. Същото важи и за Фарес Зиам – много добър боец, вече е номер 15 в ранглистата. Уважавам Фарес, смятам го за добър боец, но той изобщо не прилича на мен.“

Гейджи срещу Пимблет за вакантната титла на Топурия през януари 2026-а

Пимблет е фаворит на букмейкърите срещу Гейджи и си представя, че ще бъде твърде голямо предизвикателство за него както в стойка, така и на земя.

„Мисля, че ще го довърша, където и да се развие битката“, каза Пимблет. „Знам, че може да нанася тежки удари, но при всеки анализ на противниците ни, всъщност бях шокиран колко често го удрят. Знам, че той поема удар, за да нанесе такъв, но на това ниво не можеш просто да разчиташ на това. Затова е губил от хора като Еди Алварес, Дъстин Порие, Чарлс (Оливейра) – не можеш просто да поемаш удари, за да отвръщаш. Аз няма да стоя на едно място и да му позволя да ме удря. Ще използвам дистанцията си, ще го държа на разстояние и имам чувството, че ще го нокаутирам, честно казано. Не знам защо, просто имам такова предчувствие.“

Треньорът на Гейджи: UFC 324 е последният ни шанс за титлата

„За този лагер направих много рундове с Люк Райли. Люк има много по-добра техническа игра в стойка от Джъстин Гейджи и имам голям успех в спарингите с него. Един от треньорите ми, Елис (Хампсън), който също е бивш боец, е със същото телосложение като Джъстин. Той е висок 178 см с разтег от 178 см и правех рундове с него. Тъй като вече не се състезава, а е само треньор, той просто имитираше стила на Джъстин за мен. Не използваше своя собствен стил. Той играеше като Джъстин и от нещата, върху които работим, виждам как го нокаутирам или го свалям на земята, след което го събмитвам. Хората говорят за защитата му от събаряния, но ако искам да го сваля, ще го сваля. Толкова е просто. Но си представям как го свалям, озовавам се отгоре и го довършвам със събмишън или технически нокаут с удари на земята.“