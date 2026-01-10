Джон Джоунс: Не мисля, че Дейна Уайт ще позволи мач с Алекс Перейра

Двубоят между Джон Джоунс и Алекс Перейра може никога да не се състои. Джоунс, който се оттегли за кратко през юни, бързо промени решението си, след като научи за плановете на UFC да организира историческо събитие в Белия дом следващия юни.

Бившият шампион в тежка и полутежка и тежка категория веднага изяви желание да оглави галавечерта, като се прицели в мегасблъсък с Алекс Перейра, който също е носител на титли в две дивизии. Идеята за този мач се оказа толкова привлекателна, че Перейра многократно заяви предпочитанието си да се изправи срещу Джоунс. Наскоро обаче бразилецът разкри, че не очаква да участва в събитието на UFC в Белия дом.

Въпреки че организацията на мачовете за тази галавечер се очаква да започне едва през февруари, Джоунс губи надежда не само да се бие там, но и изобщо да види Перейра от другата страна на октагона.

„Перейра иска да се бие с мен, но не мисля, че Дейна Уайт ще позволи това да се случи“, заяви Джоунс пред Red Corner MMA. „Ще бъде интересно да видим какво иска Дейна.“

Президентът на UFC, Дейна Уайт, е изразявал съмнения относно включването на Джоунс в толкова важно събитие. Причината са множеството инциденти в миналото, които са го вадили от планирани битки – от положителни допинг проби до арести, които многократно са принуждавали UFC да променя плановете си. Именно тези проблеми извън клетката може в крайна сметка да попречат на Джоунс да се състезава в Белия дом. Ако това се случи, той ще трябва да реши дали това слага край на кариерата му.

Дори и без мач с Джоунс, пред Перейра има много възможности. Сред тях са защита на титлата в полутежка категория срещу топ претендент като Карлос Улберг или преминаване в тежка категория, където шампион в момента е Том Аспинал. Друг потенциален бъдещ съперник за Перейра може да бъде настоящият шампион на UFC в средна категория, Хамзат Чимаев, който неведнъж е заявявал намерението си да се пробва в дивизията до 93 килограма.

Джоунс определено харесва тази идея, след като наскоро прекара известно време с Чимаев и не спести похвалите си за него.

„Мисля, че Хамзат Чимаев може да побеждава във всяка категория“, каза Джоунс. „Смятам, че той е един от най-добрите бойци на планетата в момента. Достатъчно едър е, за да се конкурира с тежките, но и достатъчно малък, за да свали килограми. Мисля, че би бил страхотен и в полусредна категория. Бих се радвал да го видя в полутежка категория. Мисля, че ще се справи отлично срещу момчета като Перейра и Анкалаев“, добави Джоунс.