Марио Вергиев отговори на предизвикателството на Григор Саруханян

Денят след като Григор Саруханян обяви, че планира да организира благотворителна галавечер и отправи предизвикателство към Марио Вергиев, последва отговор от другата страна.Вергиев постави своите условия за евентуален двубой и разкри притесненията си относно предложението на Саруханян. Вергиев категорично отхвърля идеята да се бие на галавечер, организирана от Саруханян. Според него подобен сценарий крие сериозни рискове.

"Това да отида на негова гала означава да се вкарам в саморазправа," заявява Вергиев. "Отидем ли на негова гала няма гаранция за охраната, не се знае дали няма да се повтори същото."

Боксьорът припомня и случай от мача между Саруханян и Борислав Велев, където според него обстановката е била изключително напрегната.



"Когато игра с Боби Велев в Пловдив, имало е сто човека публика да викат за него и в първия момент, като го е свалил, са тръгнали да влизат на ринга, за да саботират мача. За да може да се проведе мачът, е имало усилена охрана."

Вергиев поставя ясно и категорично условие - двубоят да се проведе под егидата на MAX FIGHT, която той определя като "най-голямата платформа и най-честната игра в България".





"Аз съм готов. Първият MAX FIGHT, който идва - да решим драмата там," казва Вергиев. "Мачът трябва да бъде с осигурена охрана и честен съдия. А не да ми говори, че той ще прави гала във Връбница или в Сливница - все едно да ме кара на улицата сред неговите хора да се бия."