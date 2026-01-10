Популярни
Валтер Уокър ще се изправи срещу ветеран с 23 битки

  • 10 яну 2026 | 14:34
  • 282
  • 0
Валтер Уокър ще се изправи срещу ветеран с 23 битки

Валтер Уокър ще се изправи срещу най-опитния си опонент досега при завръщането си в октагона на UFC Сиатъл.

Американската медия mmafihgitng.com твърди, че Уокър (15-1) ще се бие с Марчин Тибура (27-10) в мач от тежка категория на 28 март в "Climate Pledge Arena".

Уокър се намира в страхотна серия след първата загуба в кариерата си през април 2024 г. Той стана първият боец в историята на организацията, постигнал четири поредни победи в първия рунд чрез „heel hook“, като надделя над Жуниор Тафа, Дон'Тейл Мейс, Кенеди Нзечукву и Луи Съдърланд в рамките на 14 месеца.

Преди да се завърне в клетката, Уокър е подписал и за граплинг мач със Зайън Кларк на събитие на "Karate Combat на 13 февруари".

Тибура ще се опита да се върне към победите след бърз нокаут от Анте Делия в последния си двубой. Тази загуба прекъсна победната му серия над непобедените дотогава Джоната Диниз и Мик Паркин и влоши статистиката му в организацията до 14-9.

От UFC все още не са обявили основното събитие за галавечерта в Сиатъл. Засега е потвърден двубой между бившата шампионка в категория муха Алекса Грасо и Мейси Барбър.

