Дългоочакваният сблъсък между Йоел Ромеро и Бо Никъл се провали в последния момент

Йоел Ромеро все пак ще се състезава на RAF 5, но няма да е срещу Бо Никъл, след като кубинецът не успя да влезе в категория.

Дългоочакваният подглавен двубой на галавечерта RAF 5 беше отменен. Организаторите на събитието обявиха в събота сутринта, че Йоел Ромеро не е успял да влезе в необходимите килограми за обединителния шампионски мач по борба в полутежка категория срещу настоящия боец на UFC и шампион на RAF в същата дивизия – Бо Никъл. Поради провала на кантара, Никъл няма да участва в събитието и е обявен за безспорен шампион.

Ромеро е лишен от временната си титла, но остава в картата на събитието. Той ще се изправи срещу Стивън Бюканън, който също не успя да покрие теглото за своя планиран двубой с Пат Дауни. Подобно на Никъл, Дауни също отпада от съботната галавечер по борба.

Това е вторият път, в който срещата между Никъл и Ромеро се проваля. Първоначално двамата трябваше да се борят на RAF 4, но тогава американецът се оттегли. Въпреки това Ромеро участва и записа доминираща победа с технически туш 12:0 над Дауни в първия си мач по свободна борба от над 20 години.

За съжаление, вторият опит за организиране на сблъсък между Ромеро и Никъл на тепиха също се оказа неуспешен. Освен това, шампионът на RAF в категория перо Джордан Оливър не успя да покрие теглото за планираната защита на титлата си в реванш срещу Риъл Уудс и също беше лишен от пояса си. Срещата им обаче ще се проведе по план и ако Уудс спечели, той ще стане новият шампион.

Галавечерта RAF 5 ще се излъчва ексклузивно по FOX Nation, а главната среща ще бъде сблъсък между Колби Ковингтън и Люк Рокхолд. Вижте обновения списък с двубои по-долу.

Колби Ковингтън срещу Люк Рокхолд

Кайл Дейк срещу Махамедхабиб Каджимахамедау

Арман Царукян срещу Ланс Палмър

Джордан Оливър срещу Риъл Уудс

Йоел Ромеро срещу Стивън Бюканън

Нейт Джаксън срещу Захид Валенсия

Нейтън Томасело срещу Остин ДеСанто

Бо Басет срещу Кейдън Хеншел

Мостафа Елдърс срещу Стив Моко

Пат Луго срещу Джони Ди

Джулиъс Мъгзи срещу Джорджо