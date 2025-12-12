Популярни
Стела: Да не забравяме, че ние спряхме доминацията на Верстапен

  • 12 дек 2025 | 16:11
  • 422
  • 0

Тим шефът на Макларън Андреа Стела направи неочаквано силно откъм политическо послание изказване, посветено на детронирането на Макс Верстапен от страна на новия световен шампион Ландо Норис.

4-кратният световен шампион направи впечатляващо завръщане в челото от „Зандвоорт“ насам, като стопи изоставането си в битката за титлата от 104 на 12 точки, но в последното състезание за сезона пилотите на Макларън изнесоха открит стратегически урок, за да завършат втори и трети и победата на Макс се оказа недостатъчна.

Бивш пилот предупреди Пиастри да не напуска Макларън
Бивш пилот предупреди Пиастри да не напуска Макларън

Някои анализатори, особено такива в Нидерландия веднага се опитаха да омаловажат успеха на Ландо Норис, то Стела им припомни една много важна особеност от развитието на Формула 1.

„Не трябва да забравяме, че Формула 1 е спорт, който се дефинира от различните ери в развитието му – обясни италианецът. – Ери, носещи името на определен пилот или отбор. И ние сме тези, които успяхме да спрем доминацията на Верстапен.“

Верстапен е болен, пропуска галата на ФИА
Верстапен е болен, пропуска галата на ФИА
Снимки: Gettyimages

