Стела: Да не забравяме, че ние спряхме доминацията на Верстапен

Тим шефът на Макларън Андреа Стела направи неочаквано силно откъм политическо послание изказване, посветено на детронирането на Макс Верстапен от страна на новия световен шампион Ландо Норис.
4-кратният световен шампион направи впечатляващо завръщане в челото от „Зандвоорт“ насам, като стопи изоставането си в битката за титлата от 104 на 12 точки, но в последното състезание за сезона пилотите на Макларън изнесоха открит стратегически урок, за да завършат втори и трети и победата на Макс се оказа недостатъчна.
Някои анализатори, особено такива в Нидерландия веднага се опитаха да омаловажат успеха на Ландо Норис, то Стела им припомни една много важна особеност от развитието на Формула 1.
„Не трябва да забравяме, че Формула 1 е спорт, който се дефинира от различните ери в развитието му – обясни италианецът. – Ери, носещи името на определен пилот или отбор. И ние сме тези, които успяхме да спрем доминацията на Верстапен.“
Снимки: Gettyimages