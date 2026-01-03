Григор Димитров срещу квалификант на старта в Бризбън

Григор Димитров ще започне срещу квалификант на турнира по тенис АТР 250 на твърда настилка в Бризбън (Австралия). Това ще бъде първи мач през сезона за най-добрия български тенисист.

Пресявките се играят в два кръга, в събота и неделя. 34-годишният Димитров ще се изправи срещу своя противник в понеделник или вторник.

Ако преодолее първи си съперник, хасковлията може да играе срещу номер 5 в основната схема Денис Шаповалов. В Бризбейн канадецът също ще стартира срещу тенисист, преминал през квалификациите.

Григор Димитров е двукратен шампион в Бризбейн. Той спечели титлата през 2017 и 2024 година, а през миналия сезон достигна до полуфиналите.

Българинът пропусна почти половината от последния сезон заради лечение на контузия на гръден мускул, която получи през юли на "Уимбълдън". Той се завърна с победа в Тура в края на октомври на турнира Мастърс в Париж, но в последствие се отказа преди втория си мач във френската столица заради болки в рамото, след което окончателно сложи край на сезона си.

Заради дългото отсъствие Димитров падна на 44-о място в световната ранглиста.