  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  Гасиев за нокаута: Беше старателно планиран удар

Гасиев за нокаута: Беше старателно планиран удар

  • 13 дек 2025 | 11:45
  • 378
  • 0
Гасиев за нокаута: Беше старателно планиран удар

Руският боксьор Мурат Гасиев каза, че победното му ляво кроше, с което нокаутира българина Кубрат Пулев, е било старателно планирано в подготовката му за мача.

Гасиев с джентълменски жест към Кобрата
Гасиев с джентълменски жест към Кобрата

Гасиев пласира ляво кроше в шестия рунд, с което нокаутира Пулев и спечели регулярната световна титла на Световната боксова асоциация (WBA) в тежка категория.

Кобрата загуби световната си титла
Кобрата загуби световната си титла

„Този удар беше трениран и беше част от нашата подготовка за мача“, цитира ТАСС думите на Гасиев. „Това кроше промени хода на цялата битка, все пак това е тежка категория. Пулев беше много силен противник, но подготовката ни се отплати.“

