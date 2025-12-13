Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Гасиев с джентълменски жест към Кобрата

Гасиев с джентълменски жест към Кобрата

  • 13 дек 2025 | 00:12
  • 2296
  • 0
Гасиев с джентълменски жест към Кобрата

Новият носител на регулярната световна титла на Световната боксова асоциация (WBA) в тежка категория Мурат Гасиев показа класа и джентълменство.

Руснакът навести неговия съперник и вече бивш носител на гореспоменатия пояс, Кубрат Пулев, след битката помежду им и върна титлата на Пулев като символ на уважение. 32-годишният боец от Владикавказ остава шампион, разбира се, но жестът му към Пулев бе демонстрация на спортсменство и уважение.

"Боксът е спорт. В моята родина уважаваме спортистите и по-възрастните. Винаги съм насреща, ако мога да помогна с нещо", обърна се Гасиев към Кобрата, въпреки че един час преди това двамата разменяха крошета на ринга в Дубай.

Пулев отвърна с думите: "Уважение! Ти си добър боец!"

Вижте разговора между двамата боксьори и щабовете им тук:

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Боксов клуб Левски са държавни отборни шампиони при мъжете

Боксов клуб Левски са държавни отборни шампиони при мъжете

  • 12 дек 2025 | 19:16
  • 1026
  • 0
Кобрата загуби световната си титла

Кобрата загуби световната си титла

  • 12 дек 2025 | 23:02
  • 40734
  • 243
Арман Царукян с нови два граплинг мача в Русия

Арман Царукян с нови два граплинг мача в Русия

  • 12 дек 2025 | 19:02
  • 777
  • 0
Марио и Теодора Кирилови гостуват в "Sportal Fight Club"

Марио и Теодора Кирилови гостуват в "Sportal Fight Club"

  • 12 дек 2025 | 17:01
  • 4053
  • 2
Андрю Такет с бърза победа в UFC BJJ 4, предизвика Майкъл Чандлър

Андрю Такет с бърза победа в UFC BJJ 4, предизвика Майкъл Чандлър

  • 12 дек 2025 | 16:35
  • 1250
  • 0
Бунтарка се завръща на тепиха с надежди за олимпийски медал в Лос Анджелис

Бунтарка се завръща на тепиха с надежди за олимпийски медал в Лос Анджелис

  • 12 дек 2025 | 15:49
  • 2788
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кобрата загуби световната си титла

Кобрата загуби световната си титла

  • 12 дек 2025 | 23:02
  • 40734
  • 243
Пулев след поражението: Един удар може да реши всичко

Пулев след поражението: Един удар може да реши всичко

  • 12 дек 2025 | 23:06
  • 11974
  • 17
Арда излъга Черно море за Купата с един красив, един куриозен и един спорен гол

Арда излъга Черно море за Купата с един красив, един куриозен и един спорен гол

  • 12 дек 2025 | 19:22
  • 38622
  • 84
Разговорът между Слот и Салах даде резултат

Разговорът между Слот и Салах даде резултат

  • 12 дек 2025 | 20:01
  • 26532
  • 20
Може да има Левски - ЦСКА на 1/4-финал за Купата, ето кога е жребият

Може да има Левски - ЦСКА на 1/4-финал за Купата, ето кога е жребият

  • 12 дек 2025 | 15:25
  • 37265
  • 107
Ботев (Пловдив) понесе нов удар от ФИФА - броят на санкциите става притеснителен

Ботев (Пловдив) понесе нов удар от ФИФА - броят на санкциите става притеснителен

  • 12 дек 2025 | 15:05
  • 19594
  • 26