Наредиха програмата на Костинброд

На 12 януари следващата година ще започне подготовката на едноименния тим на Костинброд. Отборът ще тренира на местната база до началото на пролетния полусезон на Югозападната Трета лига. Във въпросния период ще изиграе пет приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

17 януари: ОФК Костинброд – ФК Кюстендил

24 януари: ОФК Костинброд – Славия II (София)

31 януари: ОФК Костинброд – Национал (София)

7 февруари: ОФК Костинброд – Витоша (Долна Диканя)

14 февруари: ОФК Костинброд – Ком (Берковица)