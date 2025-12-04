Росен Крумов: Не ни надиграха, загубихме поне десет точки

Популярни
  • 4 дек 2025 | 17:55
  • 433
  • 0
През лятото, ОФК Костинброд се завърна в Югозападната Трета лига и завърши годината 11-и.

Равносметката направи пред Sportal.bg Росен Крумов, председател на УС на клуба.

„След края на миналия сезон, от отбора ни си тръгнаха ключови играчи, които щяха доста да ни помогнат в Трета лига. Селекцията за новата кампания закъсня доста. Не дойдоха футболистите, които искахме. В завършилата вече първа половина на настоящия сезон, само два отбора ни надиграха – Витоша (Бистрица) и втория отбор на Славия (София). В другите двубои, дори и тези срещу челниците в класирането бяхме напълно равностойни. Загубихме обаче поне десет точки. Причините ги знаем. Допускахме много грешки в защита, а също и вратарски. Младите ни играчи нямат опит. Тренировъчният ни процес беше нарушен. Липсваше ни и късмет. Като новак, вкарахме доста голове и но и много допуснахме. С качествата на футболистите ни, можеше да сме в призовата шестица на класирането. Като за първа година в Трета лига, не сме недоволни. Смятам, че изградихме доверие – състезателите ни вярват, както и на ръководството. Мисля, че ще направим по-добър отбор. Работим за това на всички нива и вярвам, че ще се получи“.

Снимка: ofckostinbrod.com

