  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Верстапен е болен, пропуска галата на ФИА

Верстапен е болен, пропуска галата на ФИА

  • 12 дек 2025 | 16:00
  • 435
  • 0

Бившият вече световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен е заявил, че е болен и затова ще пропусне галата на ФИА в Ташкент, Узбекистан.

Там се провежда годишната общо събрание на федерацията, а самото награждаване е довечера, като първите трима в крайното класиране във Формула 1 са задължени да присъстват.

В отсъствието на Макс наградите си ще получат пилотите на Макларън Ландо Норис и Оскар Пиастри, които завършиха първи и трети в крайното класиране, а Макларън спечели за втора поредна година световната титла при конструкторите.

Малко по-рано днес членовете на ФИА преизбраха Мохамед бин Сулайем за президент на федерацията, но изборът му се оспорва в съда заради скандалните промени на изборните правила, наложени от него по-рано тази година.

Според вестник De Telegraaf, Верстапен е болен, като има симптоми на грип, появили се малко след неделната надпревара за сезона в Абу Даби, където Макс беше детрониран от Норис.

Снимки: Gettyimages

