Верстапен е болен, пропуска галата на ФИА

Бившият вече световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен е заявил, че е болен и затова ще пропусне галата на ФИА в Ташкент, Узбекистан.

Там се провежда годишната общо събрание на федерацията, а самото награждаване е довечера, като първите трима в крайното класиране във Формула 1 са задължени да присъстват.

2024 🆚 2025



A season's worth of Drivers' Standings shuffling! 👀🔀#F1 pic.twitter.com/LdaJPm13Ak — Formula 1 (@F1) December 11, 2025

Бивш пилот предупреди Пиастри да не напуска Макларън

В отсъствието на Макс наградите си ще получат пилотите на Макларън Ландо Норис и Оскар Пиастри, които завършиха първи и трети в крайното класиране, а Макларън спечели за втора поредна година световната титла при конструкторите.

Малко по-рано днес членовете на ФИА преизбраха Мохамед бин Сулайем за президент на федерацията, но изборът му се оспорва в съда заради скандалните промени на изборните правила, наложени от него по-рано тази година.

Бин Сулайем отново оглави ФИА, изборите се оспорват в съда

Според вестник De Telegraaf, Верстапен е болен, като има симптоми на грип, появили се малко след неделната надпревара за сезона в Абу Даби, където Макс беше детрониран от Норис.

Какво ще прави доктор Марко след Формула 1?

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages