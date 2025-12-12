Овечкин записа 1800-ата си точка в НХЛ

Популярни
  • 12 дек 2025 | 10:44
  • 86
  • 0
Александър Овечкин записа 1800-ата си точка в Националната хокейна лига и стана 11-ият играч, който достига до тази граница в историята, след като даде асистенция при домакинското поражение на Вашингтон от гостуващия Каролина с 2:3 след дузпи.

Капитанът на столичани Овечкин вече има общо 988 гола и 812 асистенции в 1683 мача от редовния сезон и плейофите за Купа „Стенли“. Той се нуждае от още 16 точки, за да изравни Марсел Дион (752 гола и 1064 асистенции) и да влезе в топ 10 на класацията.

Руският нападател участва в изработването на попадението на Конър МакМайкъл, с което домакините откриха резултата след 5 минути игра. Впоследствие Ник Дауд също се разписа, но Николай Елерс и Лоугън Станковен на два пъти изравняваха за гостите. Каролина стигна до успеха с гол на Сет Джарвис при наказателните удари.

Брендън Буси направи 23 спасявания за осмата си поредна победа, а той стана и вратарят, който най-бързо стига до 10 успеха след дебюта си в лигата – от само 11 изиграни срещи.

Снимки: Imago

