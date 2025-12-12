Всички отбори подписаха новото споразумение „Конкорд“

Новото споразумение „Конкорд“, по което ще се управлява Формула 1 от 1 януари 2026 година, вече е подписано. Тристранният договор се сключва между ФИА, Формула 1 и отборите в световния шампионат, които от догодина стават 11. В него се уреждат търговските въпроси, както и начина, по който се ръководи спорта, а тук влиза и разпределението на парите от наградния фонд плюс взимането на важни за спорта решения.

През март трите страни подписаха търговската част на споразумението, което ще действа до края на 2030 година.

Formula 1, The FIA and all 11 teams have signed the 2026 Concorde Governance Agreement 🤝



The agreement ensures the key stakeholders in the sport are fully aligned on the fundamental commercial and governance structures for the next five years



More details 👉… pic.twitter.com/YAnj7HiyZ0 — Formula 1 (@F1) December 12, 2025

„Днес е важен ден за Формула 1 – заяви главният изпълнителен директор на световния шампионат Стефано Доменикали. – Ние отбелязваме 75 години от началото на този невероятен спорт, а сега с гордост отваряме следващата глава от нашата дълга и страхотна история. Новото споразумение ни осигурява най-добрата възможност Формула 1 да продължи да се развива в цял свят.“

Снимки: Gettyimages