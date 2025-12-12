Популярни
Всички отбори подписаха новото споразумение „Конкорд“

  • 12 дек 2025 | 18:31
  • 164
  • 0

Новото споразумение „Конкорд“, по което ще се управлява Формула 1 от 1 януари 2026 година, вече е подписано. Тристранният договор се сключва между ФИА, Формула 1 и отборите в световния шампионат, които от догодина стават 11. В него се уреждат търговските въпроси, както и начина, по който се ръководи спорта, а тук влиза и разпределението на парите от наградния фонд плюс взимането на важни за спорта решения.

През март трите страни подписаха търговската част на споразумението, което ще действа до края на 2030 година.

Верстапен е болен, пропуска галата на ФИА
„Днес е важен ден за Формула 1 – заяви главният изпълнителен директор на световния шампионат Стефано Доменикали. – Ние отбелязваме 75 години от началото на този невероятен спорт, а сега с гордост отваряме следващата глава от нашата дълга и страхотна история. Новото споразумение ни осигурява най-добрата възможност Формула 1 да продължи да се развива в цял свят.“

Бин Сулайем отново оглави ФИА, изборите се оспорват в съда
Снимки: Gettyimages

