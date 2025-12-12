Популярни
  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
  3. Себастиан Фетел: Успехите на Ред Бул нямаше да се случат без Хелмут Марко

Себастиан Фетел: Успехите на Ред Бул нямаше да се случат без Хелмут Марко

  • 12 дек 2025 | 18:20
  • 182
  • 0

Бившият световен шампион във Формула 1 Себастиан Фетел се изказа много ласкаво за Хелмут Марко и заяви, че без него успехите на тима на Ред Бул нямаше да бъдат възможни.

82-годишният Марко се разделя с ролята си на съветник в тима на "биковете", която заемаше през последните 20 години. За този период Ред Бул спечели осем титли при пилотите - четири чрез Фетел и четири чрез Макс Ферстапен, както и шест титли при конструкторите.

Какво ще прави доктор Марко след Формула 1?
Какво ще прави доктор Марко след Формула 1?

"Хелмут е архитектът на успехите на Ред Бул във Формула 1. Той не само демонстрира невероятно чувство при избора на пилоти, но той помагаше за взимането на най-важните решения относно структурата и дългосрочната стратегия", каза Фетел пред ДПА.

Германецът добави, че е бил изненадан да научи, че Хелмут Марко напуска поста си в Ред Бул, но му пожела всичко най-добро.

Стела: Да не забравяме, че ние спряхме доминацията на Верстапен
Стела: Да не забравяме, че ние спряхме доминацията на Верстапен
Снимки: Gettyimages

