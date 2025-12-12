Популярни
Формула 1 с интересно ограничение за теста в Барселона

  • 12 дек 2025 | 17:24
  • 708
  • 0

В края на януари ще е първият тест на новите автомобили по правилата за сезон 2026, като изпитанията ще са в Барселона и ще са закрити за медии и публика.

Това ще е първата от общо три тестови сесии преди старта на новата кампания във Формула 1 и шефовете на шампионата искат тимовете да участват в този тест с камуфлажни цветови схеми на колите.

Стела: Да не забравяме, че ние спряхме доминацията на Верстапен
Стела: Да не забравяме, че ние спряхме доминацията на Верстапен

За следващите два теста в Бахрейн отборите ще могат да се върнат към схемите, с които планират да се състезават, с рекламните надписи и лога на борда, тъй като за втората и третата сесии вече на пистата ще има медии.

Също така, за Барселона се очакват и строги ограничения по отношения видео записите и снимките, като най-вероятно отборите ще имат право само на публикации в социалните мрежи и кратки интервюта с пилотите, без обаче с кадри на движещи се по пистата автомобили.

Верстапен е болен, пропуска галата на ФИА
Верстапен е болен, пропуска галата на ФИА

Тестът в Барселона е от 28 до 30 януари, а двете сесии в Бахрейн са от 11 до 13 февруари и след това от 18 до 20 февруари.

Бивш пилот предупреди Пиастри да не напуска Макларън
Бивш пилот предупреди Пиастри да не напуска Макларън
Снимки: Gettyimages

