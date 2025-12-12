Вихрен се раздели с осем играчи

Вихрен обяви раздяла с осем футболисти. Това са Александър Якимов, Антон Карачанаков, Адриан Видинов, Антонио Котан, Борислав Смилянски, Веселин Любомиров, Георги Коричков и Китан Василев, като някои от тях вече си намериха нови отбори.

Ето какво пишат от клуба:

"След осем години, изпълнени с трудни, но и сладки моменти, стотици битки на терена и десетки решителни голове, нашият дългогодишен капитан Александър Якимов приключва своята забележителна страница във Вихрен. Той оставя след себе си пример, характер и отдаденост, които ще се помнят от местната публика.

Антон Карачанаков, Веселин Любомиров, Георги Коричков и Китан Василев завинаги вписаха имената си в историята на клуба. Те също бяха част от отбора, който след дълго очакване върна Вихрен там, където му е мястото – в професионалния футбол, след 15-годишно отсъствие. Техният принос остава безценен, а голът на Карачанаков от корнер в решителния мач с ФК Кюстендил ще се помни още дълги години.

Борислав Смилянски, Адриан Видинов и Антонио Котан, макар и само от лятото, се превърнаха в част от семейството на Вихрен. С енергията и желанието си те допринесоха за важни мигове, сред които и победата с 0:2 над Беласица в Петрич.

Ръководството и треньорският щаб на Вихрен изказват най-искрена благодарност към Александър, Антон, Адриан, Антонио, Борислав, Веселин, Георги и Китан! Благодарим ви за труда, професионализма, волята и емоциите, които вложихте във всяка тренировка и всеки мач!".