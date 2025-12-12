Популярни
  Sportal.bg
  Вихрен (Сандански)
  Вихрен привлече крило с близо 100 мача за ЦСКА 1948

Вихрен привлече крило с близо 100 мача за ЦСКА 1948

  12 дек 2025 | 11:29
  • 563
  • 0
Вихрен привлече крило с близо 100 мача за ЦСКА 1948

Вихрен представи второто си ново зимно попълнение. Това е крилото Марио Ивов, който през есенния полусезон беше част от Пирин (Благоевград), но договорът му с "орлетата" изтече и той се присъединява към "еделвайсите" със свободен трансфер.

Капитанът на "шоколадите" стана "еделвайс"
Капитанът на "шоколадите" стана "еделвайс"

"Марио Ивов е футболист на Вихрен!

Марио Ивов е флангови нападател, роден в Благоевград през 1999 г. Висок е 173 см и е юноша на местния Пирин (Бл) и Литекс Ловеч. През кариерата си досега е играл за ЦСКА 1948, Стяуа (Букурещ) и на два пъти в Пирин (Бл), откъдето пристига в Сандански след изиграни 17 мача и 2 отбелязани гола през този сезон.

Ръководството на Вихрен приветства Марио в клуба и му пожелава здраве и незабравими моменти със зелено-белия екип!", написаха санданчани.

