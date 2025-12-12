Мареска: Декември не започна така, както очаквахме, но става дума само за една седмица

Енцо Мареска, който по-рано днес получи приза за Мениджър на месец ноември в Премиър лийг, призна, че декември не е започнал по начина, по който всички в Челси са искали, но той не е притеснен, защото става дума само за три недобри резултата в рамките на една седмица. Италианецът добави, че все още не знае колко време ще отсъства Лиъм Делап, който получи сериозна контузия в рамото. Уесли Фофана и Коул Палмър обаче са готови за утрешното домакинство срещу Евертън.

“Фофана е на разположение, добре е. Взе участие във вчерашната тренировка и всичко е наред. Не знаем още колко време ще отсъства Делап. Може би две, три или четири седмици. Не знаем още колко дни ще са му нужни. Палмър е добре. В момента е на разположение.“

Мареска увери, че не е притеснен от спада във формата на отбора, който няма победа в последните си четири мача.

„Напълно съм спокоен, защото съм сигурен, че в края на сезона ще бъдем там, където трябва да бъдем. Причината, поради която губим точки? Такъв е футболът. С Борнемут направихме равенство. В гостуването на Лийдс имахме лош ден. С Аталанта бяхме в играта, водихме, после допуснахме гол в момент, в който те имаха един играч в наказателното поле срещу седем наши футболисти. Седем срещу един и допуснахме гол. Това са големи грешки. Трябва да се подобрим. Няма да променяме сезона си заради това, че не получихме точките, които очаквахме. Напълно съм спокоен. За нас ноември беше фантастичен. Декември не започнахме по начина, по който бихме искали. Това са само три поредни мача в една седмица, в които не постигнахме очакваните резултати", заяви Мареска по време на днешната си пресконференция.