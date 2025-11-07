Какво се случва? ФИФА наложи още една забрана за трансфери на Ботев (Пловдив)

Ботев (Пловдив) е получил нова забрана от ФИФА за картотекиране на нови играчи. Санкцията е входирана вчера и наказанието е за забрана за картотекиране на нови състезатели за три последователни трансферни прозореца.

ФИФА забрани трансферите на Ботев (Пд)! Клубът ще съди Зингаревич и трима бивши директори

Решението идва само две седмици след предишната подобна санкция на “канарчетата”, която те сами обявиха, че е заради непогасен дълг на старото ръководство към бившия футболист на тима Абдулайе Траоре. Това наказание е регистрирано на 24 октомври, като все още не е изчистено и стои като активно за клуба, а от вчера има и второ. От ФИФА не дават публично сведения за причината за наказанието, но са уведомили пловдивчани. Когато задълженията бъдат изплатени ФИФА вдига забраната в кратък срок от време.

ФИФА наложи забрана на трети клуб от efbet Лига, санкционираните БГ отбори от елита вече са три

С две подобни забрани е и тима на Берое, като последната е отпреди четири дни, а Спартак (Варна) има една също отпреди няколко дни.