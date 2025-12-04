Популярни
ФИА изправена пред съдебно дело, ако проведе изборите за нов президент на 12 декември

  • 4 дек 2025 | 10:51
Ръководството на ФИА може да върне единствения кандидат за президент Мохамед Бен Сулайем през следващата седмица, но е изправен пред съдебно разследване през февруари, заяви адвокат на потенциалния опонент Лора Виларс.

28-годишната швейцарско-френска състезателка Виларс поиска спешно решение от съда в Париж, с което да се спрат изборите, след като Съветът на ФИА попречи на нея и на колегата ѝ кандидат Тим Майер да се кандидатират.

Изборите са насрочени за 12 декември в Ташкент, като Бен Сулайем вероятно ще получи втори четиригодишен мандат.

„Съдията по спешните жалби постанови, че този спор трябва да бъде разгледан по същество и следователно ще продължим това съдебно дело срещу ФИА пред съдиите, които разглеждат по същество. Първото заседание е насрочено за 16 февруари 2026 година“, каза адвокатът на Виларс Робин Бинсар в изявление, цитирано от агенция Ройтерс.

Юридическият екип на Виларс заяви, че „валидността на изборите, предвид повдигнатите възражения, може да бъде преразгледана, оспорена или анулирана от съда“ на бъдещото изслушване.

Виларс обяви изненадващо кандидатурата си през септември, но не успя, подобно на Майер, да състави необходимия списък с потенциални вицепрезиденти от официален списък с 29 кандидати до крайния срок 24 октомври. Всеки кандидат трябва да посочи по един човек от всички глобални региони на ФИА, но в официалния списък има само една южноамериканка - бразилката Фабиана Екълстоун, и тя вече е в екипа на Бен Сулайем.

Съдията разпореди на Виларс и Майер да платят 7000 евро, плюс разноски на ФИА.

