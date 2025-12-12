Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Нюкасъл
  Гордън изравни постижение на Шиърър

Гордън изравни постижение на Шиърър

  • 12 дек 2025 | 04:13
  • 169
  • 0
Гордън изравни постижение на Шиърър

Нападателят на Нюкасъл Антъни Гордън се доближи до рекорда на клуба по брой голове в Шампионската лига за всички времена, държан от легендарния Алън Шиърър, и се превърна във втория най-резултатен играч в историята на клуба в Шампионската лига.

Тази седмица той вкара гол в гостуването на “свраките” от шестия кръг на груповата фаза на Шампионската лига срещу Байер (Леверкузен) при равенството 2:2, разписвайки се от дузпа.

Байер и Нюкасъл разделиха точките след хубава втора част и продължават да мечтаят
Байер и Нюкасъл разделиха точките след хубава втора част и продължават да мечтаят

Това бе седмото попадение за Гордън в Шампионската лига този сезон.

Единственият друг играч на Нюкасъл, който е отбелязвал пет или повече гола в Шампионската лига в един сезон, е Шиърър, който постави клубен рекорд от шест през сезон 2002/03.

