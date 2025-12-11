Хамилтън няма намерение да се отказва от Формула 1

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън записа ужасен първи сезон във Ферари - не успя да спечели нито един подиум, да не говорим за победи и завърши годината на почти 100 точки зад съотборника си Шарл Еклер. Но най-успешният пилот в историята на спорта няма никакво намерение да напуска Формула 1, а ще продължава да преследва осмата си световна титла.

Хамилтън се присъедини към Скудерията за началото на сезон 2025 след 12 години в Мерцедес, където спечели 6 от титлите си, но през настоящата кампания Ферари се представиха по-слабо в сравнение с 2024, когато тимът до последно се бори за световната титла при конструкторите.

P2 locked in 🔐@MercedesAMGF1 secured second place in the Constructors' Championship in Abu Dhabi! 👏#F1 pic.twitter.com/JAiGJngWmu — Formula 1 (@F1) December 11, 2025

Sportal Motorsport: Как Ландо Норис стигна до световната титла?

Разочароващите резултати на Хамилтън и Ферари тази година повдигнаха много въпроси дали британецът няма да реши да си тръгне предсрочно от Формула 1. След финала на сезона в Абу Даби Люис беше запитан дали ще отговори на тези негови критици, а британецът не изненада в това отношение.

“Не бих им казал нищо. Нито един от тях не постигнал това, което съм направил аз, така че те дори не са на нивото ми”, демонстрира раздразнение по темата Хамилтън.

“Но аз обичам това, с което се занимавам. Имам страхотна подкрепа от хората около мен, от феновете ми. Благодарение на това не се отказвам от мечтата си. Все още имам мечта, нося я в сърцето си и работя за изпълнението й.”

Вижте паралелите между титлата на Норис и първия триумф на Хамилтън през 2008

По-късно през седмица Люис обясни, че планира сериозна почивка, в която да остане сам със себе си, без телефон и с “пълно изключване от матрицата”. А обяснението му беше, че няма намерение да се отказва, а да “рестартира” кариерата и представянето си във Формула 1.

Доктор Марко даде шанс на 18 пилоти да карат във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages