Ето с кой номер най-вероятно ще кара Никола Цолов във Формула 2 догодина

През 2026 година Никола Цолов ще участва в своя първи сезон като титуляр във Формула 2 с отбора на Кампос Рейсинг.

След завършилия днес сезон 2025 вече е ясно, че догодина колите на испанския екип, които ще бъдат управлявани от Цолов и мексиканеца Ноел Леон, ще носят №5 и №6, след като Кампос завърши на третото място в отборния шампионат. Най-вероятно в Кампос ще изберат да дадат №5 на Българския лъв, който се очаква да бъде лидерът на отбора догодина.

Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

По-запалените фенове на спорта веднага могат да направят асоциация със Себастиан Фетел, който спечели своята първа титла във Формула 1 през 2010 година именно с кола на Ред Бул с №5 на носа. По-назад във времето Михаел Шумахер също печели своята първа титла във Формула 1, състезавайки се с №5 за Бенетон през 1994 година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages