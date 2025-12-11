Дръзки крадци завързаха Вили Вебер и го обраха

Бившият мениджър на Михаел и Ралф Шумахер Вили Вебер е станал жертва на дързък обир във вторник вечер, разкриха германските медии. Престъплението е станало във вилата на Вебер, в едно от скъпите предградия на Щутгарт, като в къщата са нахлули трима престъпници, носещи маски, които са завързали Вебер, съпругата му и икономката им.
Според вестник Stuttgarter Zeitung, обирджиите са успели да отворят сейфовете на Вебер и са отмъкнали бижута и пари в брой на стойност няколкостотин хиляди евро. И тримата крадци са успели да се измъкнат незабелязани.
Вебер разказа пред вестник Bild, че той и другите жертви са успели да се освободят едва час след бягството на крадците и тогава са се обадили на полицията.
“Всички сме в шок, аз съм с насинено око, все още полицаите ме разпитват. Чувствам се ужасно, това е ужасен шок”, призна Вебер пред Bild.
Вебер беше мениджър на Михаел Шумахер през цялата му кариера във Формула 1 и има ключова роля за старта на кариерата на 7-кратния световен шампион в малките формули след успехите му в картинга.
Снимки: Gettyimages