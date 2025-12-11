Дръзки крадци завързаха Вили Вебер и го обраха

Бившият мениджър на Михаел и Ралф Шумахер Вили Вебер е станал жертва на дързък обир във вторник вечер, разкриха германските медии. Престъплението е станало във вилата на Вебер, в едно от скъпите предградия на Щутгарт, като в къщата са нахлули трима престъпници, носещи маски, които са завързали Вебер, съпругата му и икономката им.

Според вестник Stuttgarter Zeitung, обирджиите са успели да отворят сейфовете на Вебер и са отмъкнали бижута и пари в брой на стойност няколкостотин хиляди евро. И тримата крадци са успели да се измъкнат незабелязани.

Drei Männer sollen in die Villa von Willi Weber eingedrungen sein, ihn gefesselt und die Tresore geplündert haben. Was steckt hinter dem Überfall? https://t.co/RDzSWHE2o9 — stern (@sternde) December 10, 2025

Вебер разказа пред вестник Bild, че той и другите жертви са успели да се освободят едва час след бягството на крадците и тогава са се обадили на полицията.

“Всички сме в шок, аз съм с насинено око, все още полицаите ме разпитват. Чувствам се ужасно, това е ужасен шок”, призна Вебер пред Bild.

Вебер беше мениджър на Михаел Шумахер през цялата му кариера във Формула 1 и има ключова роля за старта на кариерата на 7-кратния световен шампион в малките формули след успехите му в картинга.

