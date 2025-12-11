Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Дръзки крадци завързаха Вили Вебер и го обраха

Дръзки крадци завързаха Вили Вебер и го обраха

  • 11 дек 2025 | 13:01
  • 281
  • 0

Бившият мениджър на Михаел и Ралф Шумахер Вили Вебер е станал жертва на дързък обир във вторник вечер, разкриха германските медии. Престъплението е станало във вилата на Вебер, в едно от скъпите предградия на Щутгарт, като в къщата са нахлули трима престъпници, носещи маски, които са завързали Вебер, съпругата му и икономката им.

Според вестник Stuttgarter Zeitung, обирджиите са успели да отворят сейфовете на Вебер и са отмъкнали бижута и пари в брой на стойност няколкостотин хиляди евро. И тримата крадци са успели да се измъкнат незабелязани.

Хамилтън няма намерение да се отказва от Формула 1
Хамилтън няма намерение да се отказва от Формула 1

Вебер разказа пред вестник Bild, че той и другите жертви са успели да се освободят едва час след бягството на крадците и тогава са се обадили на полицията.

“Всички сме в шок, аз съм с насинено око, все още полицаите ме разпитват. Чувствам се ужасно, това е ужасен шок”, призна Вебер пред Bild.

Вебер беше мениджър на Михаел Шумахер през цялата му кариера във Формула 1 и има ключова роля за старта на кариерата на 7-кратния световен шампион в малките формули след успехите му в картинга.

Доктор Марко даде шанс на 18 пилоти да карат във Формула 1
Доктор Марко даде шанс на 18 пилоти да карат във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Sportal Motorsport: Как Ландо Норис стигна до световната титла?

Sportal Motorsport: Как Ландо Норис стигна до световната титла?

  • 10 дек 2025 | 08:11
  • 8567
  • 11
Леклер: Следващата година ще е решаваща

Леклер: Следващата година ще е решаваща

  • 9 дек 2025 | 19:26
  • 3858
  • 5
Исак Хаджар: Беше хубаво да направя първите ми обиколка като пилот на Ред Бул

Исак Хаджар: Беше хубаво да направя първите ми обиколка като пилот на Ред Бул

  • 9 дек 2025 | 19:11
  • 2706
  • 2
Доктор Марко даде шанс на 18 пилоти да карат във Формула 1

Доктор Марко даде шанс на 18 пилоти да карат във Формула 1

  • 9 дек 2025 | 18:28
  • 3243
  • 3
Американец беше най-бърз в последния тест във Формула 1 за годината

Американец беше най-бърз в последния тест във Формула 1 за годината

  • 9 дек 2025 | 18:03
  • 3636
  • 0
Верстапен благодари на Марко със специално съобщение

Верстапен благодари на Марко със специално съобщение

  • 9 дек 2025 | 18:02
  • 2516
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Нов труден тест за Лудогорец в Лига Европа - този път срещу ПАОК и Десподов

Нов труден тест за Лудогорец в Лига Европа - този път срещу ПАОК и Десподов

  • 11 дек 2025 | 08:00
  • 4994
  • 14
Левски закрива 2025-а с привидно лек мач за Купата

Левски закрива 2025-а с привидно лек мач за Купата

  • 11 дек 2025 | 07:30
  • 10640
  • 33
Въпреки загубата от Ман Сити Алонсо ще запази работата си… засега

Въпреки загубата от Ман Сити Алонсо ще запази работата си… засега

  • 11 дек 2025 | 10:35
  • 5955
  • 8
Левски без ключови играчи срещу Витоша (Бистрица)

Левски без ключови играчи срещу Витоша (Бистрица)

  • 11 дек 2025 | 11:14
  • 5632
  • 2
Трудни гостувания за фаворитите в Лига Европа

Трудни гостувания за фаворитите в Лига Европа

  • 11 дек 2025 | 06:30
  • 3262
  • 0
Котев за домакинството ни на Евро 2028: Щастлив съм, че този труд, който полагаме всекидневно, се вижда

Котев за домакинството ни на Евро 2028: Щастлив съм, че този труд, който полагаме всекидневно, се вижда

  • 11 дек 2025 | 11:46
  • 723
  • 3