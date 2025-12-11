Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Васьор защити критиките на пилотите на Ферари

Васьор защити критиките на пилотите на Ферари

  • 11 дек 2025 | 14:15
  • 387
  • 0

Шефът на Ферари във Формула 1 Фредерик Васьор призна, че е нормално пилотите на тима да критикуват представянето на Скудерията, когато представянето не отговаря на очакванията им. 7-кратният световен шампион Люис Хамилтън определи дебютния си сезон в Маранело като “кошмар”, а Шарл Леклер също намери остри думи за нивото на представяне на отбора.

“Щеше да е унищожително за мен, ако пилотите ми бяха казали, че се представяме добре - обясни Васьор. - Когато един пилот обобщава изминалия сезон, то той задължително търси къде какво може да се подобри. В ДНК-та на пилотите е заложено да искат тимът да се представя по-добре. Люис и Шарл трябва да говорят с нас и да притиснат тима да е на ръба на възможностите си винаги, във всяко едно отношение.”

Хамилтън също заяви по-рано, че планира разговори и обсъждане на редица промени в работата на Ферари, за да може тимът да постигне прогрес през следващия сезон след разочарованията през изминалата кампания.

