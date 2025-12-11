Луис Енрике: Резултатът е разочароващ, но оставаме спокойни

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике изрази мнение, че неговият отбор е трябвало да спечели двубоя срещу Атлетик Билбао от шестия кръг на Шампионската лига, завършил при резултат 0:0.

„Мачът беше напрегнат и много труден, особено през първото полувреме. Заслужавахме да победим, можехме да спечелим този двубой. Смятам, че започнахме добре, видяхме високата им преса, а през втората част имахме своите моменти“, коментира Луис Енрике.

ПСЖ не успя да пробие страхотен Унай Симон, но си гарантира мястото в директните елиминации

„Нивото на отбора съответства на това на европейски шампион, особено като се има предвид този много необичаен старт на сезона, в който не всички играчи са на наше разположение. Уверен съм в тима", изтъкна испанският специалист.

„Резултатът е разочароващ, но в тима цари спокойствие. Трябва да спечелим още един мач. Маркиньос? Не знам, трябва да изчакаме. Той сам поиска смяна на полувремето – ще видим утре какво е състоянието му“, завърши Луис Енрике.

Следвай ни:

Снимки: Imago