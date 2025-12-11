Братовчеди искат да играя заедно на двойки на Откритото първенство на Австралия

Настоящият номер 1 сред французите в тениса Артюр Риндеркнеш, който е 29-и в света, и братовчед му Валентен Вашро, който е на 31-во място, имат намерение да играят заедно в турнира по двойки на Откритото първенство на Австралия през януари, съобщава АФП.

С оглед на класирането им на двойки - Риндеркнеш е 331-ви, а Вашро не фигурира в подреждането, двамата ще имат нужда от покана от организаторите на първия за годината турнир от Големия шлем, който ще се състои между 18 януари и 1 февруари.

Двамата стигнаха съвсем неочаквано до финала на турнира от сериите "Мастърс" в Шанхай, като спечели Вашро, който по онова време беше номер 204 в ранглистата. По този начин той се превърна в играча, спечелил "Мастърс" от най-ниска позиция. По пътя си той отстрани и бившия номер 1 в света Новак Джокович.

Вашро и Риндеркнеш се срещнаха и в края на октомври във втория кръг на "Мастърса" в Париж, като отново състезателят от Монако спечели в три сета, преди да отпадне на четвъртфинала от бъдещия финалист Феликс Оже-Алиасим от Канада.

Преди Мелбърн двамата трябва да играят и на турнира в Аделаида, който започва на 12 януари. Риндеркнеш ще започне сезона си от втори януари с тима на Франция за "Юнайтед Къп", а Вашро ще се включи в турнира АТП 250 в Бризбейн от 4 януари.

