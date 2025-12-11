Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Братовчеди искат да играя заедно на двойки на Откритото първенство на Австралия

Братовчеди искат да играя заедно на двойки на Откритото първенство на Австралия

  • 11 дек 2025 | 13:32
  • 365
  • 0
Братовчеди искат да играя заедно на двойки на Откритото първенство на Австралия

Настоящият номер 1 сред французите в тениса Артюр Риндеркнеш, който е 29-и в света, и братовчед му Валентен Вашро, който е на 31-во място, имат намерение да играят заедно в турнира по двойки на Откритото първенство на Австралия през януари, съобщава АФП.

С оглед на класирането им на двойки - Риндеркнеш е 331-ви, а Вашро не фигурира в подреждането, двамата ще имат нужда от покана от организаторите на първия за годината турнир от Големия шлем, който ще се състои между 18 януари и 1 февруари.

Валентен Вашро получи приза за "Пробив на годината" в класацията на АТП
Валентен Вашро получи приза за "Пробив на годината" в класацията на АТП

Двамата стигнаха съвсем неочаквано до финала на турнира от сериите "Мастърс" в Шанхай, като спечели Вашро, който по онова време беше номер 204 в ранглистата. По този начин той се превърна в играча, спечелил "Мастърс" от най-ниска позиция. По пътя си той отстрани и бившия номер 1 в света Новак Джокович.

Вашро и Риндеркнеш се срещнаха и в края на октомври във втория кръг на "Мастърса" в Париж, като отново състезателят от Монако спечели в три сета, преди да отпадне на четвъртфинала от бъдещия финалист Феликс Оже-Алиасим от Канада.

Избраха Алкарас пред Григор за престижна награда
Избраха Алкарас пред Григор за престижна награда

Преди Мелбърн двамата трябва да играят и на турнира в Аделаида, който започва на 12 януари. Риндеркнеш ще започне сезона си от втори януари с тима на Франция за "Юнайтед Къп", а Вашро ще се включи в турнира АТП 250 в Бризбейн от 4 януари.

Григор Димитров остава под номер 44 в световната ранглиста
Григор Димитров остава под номер 44 в световната ранглиста
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Валентен Вашро получи приза за "Пробив на годината" в класацията на АТП

Валентен Вашро получи приза за "Пробив на годината" в класацията на АТП

  • 11 дек 2025 | 13:12
  • 406
  • 0
Мерцедес-Бенц става дългосрочен партньор на WTA

Мерцедес-Бенц става дългосрочен партньор на WTA

  • 10 дек 2025 | 23:02
  • 1383
  • 0
Росица Денчева се класира за втория кръг на сингъл на турнир в Египет

Росица Денчева се класира за втория кръг на сингъл на турнир в Египет

  • 10 дек 2025 | 18:44
  • 573
  • 0
Адриан Андреев и Диан Недев се класираха за втория кръг в Анталия

Адриан Андреев и Диан Недев се класираха за втория кръг в Анталия

  • 10 дек 2025 | 15:24
  • 581
  • 0
Сабаленка смята за "несправедливо" жени трансджендър да участват в турнирите на WТА

Сабаленка смята за "несправедливо" жени трансджендър да участват в турнирите на WТА

  • 10 дек 2025 | 15:14
  • 1839
  • 2
Иван Иванов с награда от спортното училище във Варна

Иван Иванов с награда от спортното училище във Варна

  • 10 дек 2025 | 12:18
  • 1378
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Нов труден тест за Лудогорец в Лига Европа - този път срещу ПАОК и Десподов

Нов труден тест за Лудогорец в Лига Европа - този път срещу ПАОК и Десподов

  • 11 дек 2025 | 08:00
  • 6178
  • 17
Левски закрива 2025-а с привидно лек мач за Купата

Левски закрива 2025-а с привидно лек мач за Купата

  • 11 дек 2025 | 07:30
  • 13243
  • 104
Слот и Салах ще имат ключов разговор в следващите 48 часа, пет клуба имат интерес към египтянина

Слот и Салах ще имат ключов разговор в следващите 48 часа, пет клуба имат интерес към египтянина

  • 11 дек 2025 | 13:53
  • 4221
  • 4
Въпреки загубата от Ман Сити Алонсо ще запази работата си… засега

Въпреки загубата от Ман Сити Алонсо ще запази работата си… засега

  • 11 дек 2025 | 10:35
  • 9116
  • 19
Левски без ключови играчи срещу Витоша (Бистрица)

Левски без ключови играчи срещу Витоша (Бистрица)

  • 11 дек 2025 | 11:14
  • 9120
  • 4
Котев за домакинството ни на Евро 2028: Щастлив съм, че този труд, който полагаме всекидневно, се вижда

Котев за домакинството ни на Евро 2028: Щастлив съм, че този труд, който полагаме всекидневно, се вижда

  • 11 дек 2025 | 11:46
  • 1671
  • 7