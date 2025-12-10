Популярни
Мерседес-Бенц става дългосрочен партньор на WTA

  • 10 дек 2025 | 23:02
  • 386
  • 0
Тенисистки, длъжностни лица и гости на турнири на WТА могат да очакват с нетърпение да бъдат превозвани с ексклузивен автопарк от автомобили Мерседес-Бенц от 2026 година, след като германският автомобилен производител обяви, че ще бъде водещ партньор на Женската тенис асоциация.

Партньорството беше обявено на пресконференция в музея на Мерседес-Бенц в Щутгарт и ще започне на 1 януари догодина. То прави компанията и ексклузивен автомобилен партньор на WТА тура.

Основателката на WТА Били Джийн Кинг заяви, че глобална марка като Мерседес-Бенц, която подкрепя женския тур, изпраща послание, което „ехти далеч отвъд тениса“.

„Това казва, че женският спорт е важен и нашите спортистки заслужават да бъдат видени, чути и да им се даде глобална платформа, за да блеснат и вдъхновяват. Изключително горда съм да видя как WТА продължава нашата визия напред с цел и страст“, каза Кинг в изявление

Мерседес-Бенц обяви, че ще присъства на близо 30 турнира на WТА, които включват събития от сериите WТА 1000, 500 и 250 следващата година, като от 2027 са планирани още. 

