  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Иван Иванов с награда от спортното училище във Варна

Иван Иванов с награда от спортното училище във Варна

  • 10 дек 2025 | 12:18
  • 570
  • 0
Иван Иванов с награда от спортното училище във Варна

Шампионът при юношите от "Уимбълдън" и Откритото първенство на САЩ Иван Иванов бе определен за Спортист №1 на варненското спортно училище „Георги Бенковски“ за 2025 г. Той не можа да присъства на церемонията, но изпрати видео послание с благодарности от Академията на Рафаел Надал в Испания.

Наградата бе връчена от заместник-кметът на Община Варна Илия Коев на треньора му в ТК „Супер спорт“ Кристин Грозданов, а на тържеството присъства и майката на големия ни талант.

Останалите номинирани бяха в спортовете:

БОКС - Андриан Стойков с треньор на Георги Бояджиев

ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ - Мария-Александра Арнаудова, Софиа Стефанова, Белослава Колева, Симеон Арнаудов, Константин Балинов и Атанас Атанасов с треньор Живко Николов

КИКБОКС - Артем Калев, Милен Миленов и Станислав Вълев с треньори Красимир Кирилов и Кузман Христов

ЛЕКА АТЛЕТИКА – Емили Кирякова с треньор Руслан Грозданов

СПОРТНА ГИМНАСТИКА – Борислав Жеков с треньор Тодор Тодоров

СПОРТНА СТРЕЛБА – Моника Панайотова с треньор Нина Дякова

ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА – Анастасия Калева и Елена Христова с треньор Филипа Филипова

Специални гости на церемонията бяха директорът на ОП „Спорт-Варна“ Юрджан Ахмед, районни кметове, представители на различни институции в града, които бяха поздравени с изпълнения по художествена гимнастика, акробатика, кикбокс, бокс, фехтовка и спортна стрелба.

Директорът на едно от водещите спортни училища у нас Евелина Янчева благодари на всички свои възпитаници за постигнатите високи резултати през тази година и им пожела нови още по големи успехи през 2026 г.

